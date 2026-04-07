Der US-Pharmakonzern Gilead setzt seine Einkaufstour im Biotech-Sektor fort und übernimmt das deutsche Krebsforschungsunternehmen Tubulis für bis zu fünf Milliarden Dollar. Die Transaktion zeigt, wie stark der Wettbewerb um innovative Krebstherapien geworden ist - und sie spült zugleich Geld in die Kassen des deutschen Wirkstoffforschers Evotec, der frühzeitig in Tubulis investiert hat. Evotec-Aktie springt kurz hoch Für den Hamburger Wirkstoffentwickler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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