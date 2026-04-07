Die Broadcom-Aktie befindet sich seit Dezember in einer Konsolidierungsphase und hat gegenüber den damaligen Tops um bis zu -30% korrigiert. Doch seit Ende März erholen sich die Kurse wieder. Am Dienstag zieht die Aktie als bester Wert im Nasdaq 100 sogar um mehr als +3% an. Das steckt hinter dem Kurssprung und so kann es jetzt weitergehen. Langfristige Partnerschaft mit Google Die KI-Revolution kennt gerade vor allem einen Gewinner: Unternehmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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