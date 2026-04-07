Berlin - Die deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kemfert spricht angesichts des Iran-Kriegs und seiner Folgen von der schwersten fossilen Energiekrise unserer Zeit. «Die Aussage des Chefs der Internationalen Energieagentur, wonach die Welt noch nie eine Unterbrechung der Energieversorgung im derzeitigen Ausmass erlebt habe, klingt drastisch, stimmt aber», sagte die Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) laut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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