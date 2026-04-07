Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einer volatilen Sitzung deutlich im Minus geschlossen. Überschattet wurde das Marktgeschehen vom Ultimatum von US-Präsident Donald Trump im Iran-Krieg, das er im Tagesverlauf mit weiteren drastischen Drohungen untermalte. Der US-Präsident hatte dem Iran in den vergangenen Tagen mit der «völligen Zerstörung» aller iranischen Kraftwerke und Brücken gedroht, falls Teheran nicht bis am frühen Mittwochmorgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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