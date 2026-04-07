Budapest - Der amerikanische Vizepräsident JD Vance hat den ungarischen Regierungschef Viktor Orban bei einem Besuch mit unverhohlenem Lob kurz vor der Parlamentswahl unterstützt. «Der Präsident der Vereinigten Staaten und der Ministerpräsident von Ungarn waren gemeinsam dazu fähig, wunderbare Dinge zu tun», sagte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Orban in Budapest. Vance war kurz zuvor unter enormen Sicherheitsvorkehrungen in der ungarischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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