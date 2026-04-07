Paris/London/Zürich - Belastet von weiteren Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Dienstag nach dem verlängerten Osterwochenende deutlich nachgegeben. Der EuroStoxx50 schloss 1,05 Prozent tiefer bei 5.633,22 Punkten. Ausserhalb des Euroraums fiel der schweizerische SMI um 1,48 Prozent auf 12.790,35 Zähler. Der britische FTSE 100 verlor 0,84 Prozent auf 10.348,79 Punkte. Im Fokus stand das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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