Die Artemis-II-Crew mag zwar mit alten Windows-Tablets arbeiten. Zumindest zum Fotografieren oder dem Aufnehmen von Videos sind aber auch iPhones an Bord der Orion-Kapsel. Viel mehr dürfen die Apple-Geräte im Weltall aber nicht leisten. Um mit der Erde zu kommunizieren, sind die Astronaut:innen der Artemis-II-Mondmission auf alte Windows-Tablets angewiesen -Â die kurz nach dem Start mit Outlook-Problemen kämpfen hatten. Um beeindruckende Aufnahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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