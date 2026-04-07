Intel sorgt für Aufsehen: Die Aktie legt deutlich zu, nachdem der Chipriese seinen Einstieg in das ambitionierte Terafab-Projekt von Elon Musk bekannt gab. Dieses zielt auf die Entwicklung eigener Halbleiter für Tesla, SpaceX und xAI ab. Hinter dem Namen "Terafab" steckt Musks Plan, künftig Chips für Anwendungen in Robotik, KI und Weltraum-Infrastruktur selbst zu produzieren. Ziel ist es, jährlich eine gewaltige Rechenleistung aufzubauen - rund ein Terawatt Kapazität pro Jahr.Intel bringt dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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