© Foto: Helmut Fricke/dpaDer Übernahmekrimi um die Commerzbank geht in die nächste Runde. UniCredit erhöht den Druck, doch Bank und Staat stellen sich weiter quer.Im laufenden Übernahmekampf mit UniCredit sieht die Commerzbank angesichts des Verhaltens des italienischen Kreditinstituts keine Möglichkeit einer einvernehmlichen Lösung, wie Reuters berichtet. Das Vorgehen des Hauptaktionärs habe "den Aufbau des für eine erfolgreiche Transaktion notwendigen gegenseitigen Vertrauens nachhaltig beeinträchtigt", erklärte die Commerzbank am Dienstag. Aus diesem Grund werde sich die Bank weiterhin auf die Umsetzung ihrer Strategie als eigenständiges Unternehmen konzentrieren und plane, bereits im Mai verbesserte Finanzziele …Den vollständigen Artikel lesen
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