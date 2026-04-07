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07.04.26 | 17:35
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Luftfahrt/Rüstung
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Dow Jones News
07.04.2026 23:09 Uhr
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NACHBÖRSE/XDAX +1,3% auf 23.226 Pkt - Lufthansa freundlich

DJ NACHBÖRSE/XDAX +1,3% auf 23.226 Pkt - Lufthansa freundlich

DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstagabend im nachbörslichen Geschäft mit der pakistanischen Initiative zur Verlängerung des US-Ultimatiums an den Iran, das am Mittwoch um 2:00 Uhr MESZ endet, erholt. So kletterten Lufthansa nachrichtenlos um 0,7 Prozent. "Die Aktien profitierten von der Hoffnung auf Diplomatie im Nahen Osten", erläuterte der Marktteilnehmer. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
23.226    22.922    +1,3% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2026 16:36 ET (20:36 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

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