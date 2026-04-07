New York - Die US-Börsen sind am Dienstag nach einer späten Erholung und vor Ablauf des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an den Iran nur wenig verändert und richtungslos aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones Industrial schloss 0,18 Prozent tiefer bei 46.584,46 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,08 Prozent auf 6.616,85 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,04 Prozent auf 24.202,37 Punkte aufwärts. Stunden vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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