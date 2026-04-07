Nach einer monatelangen Flaute geht es für Tesla in Deutschland offenbar wieder aufwärts. Der US-Autobauer konnte seine Verkäufe vervierfachen. Insgesamt wurden im März 2026 mehr Elektroautos als Benziner neu zugelassen. In den vergangenen Monaten musste Tesla vor allem in Europa teils heftige Einbrüche bei den Absatzzahlen hinnehmen. Und das, obwohl der Gesamtmarkt sich eigentlich überwiegend positiv entwickelte. Tesla mit über 9.000 Neuzulassungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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