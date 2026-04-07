München (ots) -Big Points für den MSV Duisburg nach der Derby-Pleite und der "VfL Osnabrück ist nicht der FC Bayern" - das sagt der Trainer des Spitzenreiters, Timo Schultz, nach 7 Siegen: "Keiner von uns hat geglaubt, dass wir einfach durchmarschieren. Wir haben ein Fußballspiel beim MSV Duisburg verloren. Das müssen wir einkalkulieren!" Nach dem 0:1 beträgt Osnabrücks Vorsprung auf den Zweiten RW Essen (3:1 in Schweinfurt) 3 Punkte.MSV-Coach Dietmar Hirsch war vom engagierten Auftritt angetan: "Wir haben richtig Spielfreude gezeigt. Und das wollten wir eigentlich. Wir wollten das Spiel genießen. Und das haben wir gemacht - auch außen." Duisburg hat mit 57 Punkten Anschluss an die Aufstiegsplätze. Hirschs Ziel: "Jetzt wollen wir das Maximum und dafür müssen wir auch mal auswärts gewinnen."Drei Zähler sind's auf den Dritten Cottbus: Energie fertigt den TSV 1860 München mit 3:0 ab - Dreierpack von Erik Engelhardt. Sein Trainer Claus-Dieter Wollitz schwärmt von seinem Topstürmer, der jetzt schon auf 19 Treffer kommt: "Ich glaube, dass ich gute Ansprachen habe und eine Mannschaft auch greifen kann, aber was er (Engelhardt) fünf Minuten vor Spielbeginn gesagt hat - ich habe Gänsehaut. Wenn es nicht so kurz vor Spielbeginn gewesen wäre, hätte ich geweint vor Liebe, vor Freude. Er hat Worte gefunden für eine Mannschaft in dieser Situation, boah. Und dann haut er drei Dinger rein. Wenn wir diese Worte weiterleben lassen, kann hier etwas Großes passieren."Erik Engelhardt verrät anschließend selbst am MagentaSport-Interview welche emotionalen Worte er gewählt hat: "Ich habe überlegt, was unser Traum ist. Es ist nicht nur der Traum des jetzigen Ichs, sondern auch der Traum des 6-jährigen. Wir sollen einfach das Feuer in den Augen haben, wie der kleine 6-Jährige, der damals auf dem Bolzplatz gekickt hat. ""Das war so verdient" - Auf Münchner Seite hakt Markus Kauczinski nach dem 0:3 zum x-ten Mal die Aufstiegsträume ab. "Wir haben heute unsere Grenzen gesehen. Wenn man die Ergebnisse sieht und man in so einem Spiel nicht da ist, dann muss man darüber nicht mehr reden." Der Rückstand auf Platz 3 beträgt nun zehn Punkte.Der 1.FC Schweinfurt 05 steht als erster Absteiger fest. Nach dem 1:3 gegen Rot-Weiß Essen ist das Team von Jermaine Jones nach nur 32 Spieltagen auch rechnerisch nicht mehr zu retten. "Jetzt gehen wir runter. Wir müssen aber auch in den Spiegel schauen und sagen: die Fehler, die wir machen individuell, da wirst du in der 3. Liga nicht überleben", sagt Jones. Über seine Zukunft bei Schweinfurt sagt er: "Wir müssen schauen, wie die Chancen stehen und wie die Mannschaft aufgestellt wird. Wenn das alles passt, ja, wenn nicht, dann nicht."Rot-Weiß Essen hingegen festigt mit dem Sieg Platz 2 und Trainer Uwe Koschinat spricht nur ganz offen über den Aufstieg. "Jetzt ist die 60-Punkte-Marke gefallen und wir haben noch sechs Spiele, insofern ist die Zielsetzung klar. Jetzt wollen wir voll angreifen."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom 32. Spieltag der 3. Liga. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's in der 3. Liga bei MagentaSport am Mittwoch u.a. mit dem Verfolgerduell SC Verl gegen Hansa Rostock, ab 18.30 Uhr in der Konferenz und ab 18.45 Uhr live im Einzelspiel.MSV Duisburg - VfL Osnabrück 1:0Duisburg bleibt eine Heimmacht! 40 Punkte aus 16 Spielen vor eigenem Publikum - 12 Siege und 4 Remis. Die Zebras beenden damit die Siegesserie von Spitzenreiter VfL Osnabrück, die 7 Spiele anhielt. Duisburg bleibt bis auf 3 Punkte an Platz 3 dran.Florian Krüger, Duisburger Siegtorschütze: "Da fällt eine Menge Druck ab. Ich glaube, wir hatten uns viel vorgenommen, wollten an die letzten 20 - 25 Minuten anknüpfen, die wir in Essen gezeigt haben, wo wir mit der Roten Karte gefühlt ein anderes Gesicht gezeigt haben, eine richtige "Scheißegal-Mentalität". Die haben wir heute von Minute 1 angezeigt. Das haben wir uns vorgenommen, dass wir das Stadion früh anzünden wollten, Fußball spielen wollten. Und das hat in der 1. Halbzeit richtig gut geklappt."...zu seinem Tor: "Ein bisschen Näschen, richtig abgesetzt, wo der Ball hinkommt. Und dann war die Hüfte ganz gut offen. Und den treffe ich ganz vernünftig." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QkY0WFZ1QnFCU0JsVE5PMDlOTC9FQUQyQVZyYThnRjFQT2tRM1VlYSsvND0=Dietmar Hirsch, Trainer Duisburg: "Es ist eigentlich das aufgegangen, was wir in den letzten Spielen auch schon zeigen wollten: Viel Aktivität. Man hat uns vorgeworfen, dass wir nicht hoch anlaufen. Das haben wir heute auch nicht immer gemacht. Wir haben aus einem kompakten Mittelfeldpressing immer wieder die richtigen Auslöser gefunden. Das war eigentlich auch die Idee in Essen. Nur, da fehlte uns so ein bisschen die Energie. Da waren wir ein bisschen zu verhalten. Heute sind wir gut angelaufen. Wir haben den Gegner extrem gestresst, viele lange Bälle provoziert, die dann gewonnen, zweite Bälle gewonnen. Wir waren sehr, sehr mutig mit dem Ball. Wir haben richtig Spielfreude gezeigt. Und das wollten wir eigentlich. Wir wollten das Spiel genießen. Und das haben wir gemacht - auch außen."...über das Auswärtsspiel in Mannheim: "Wir sollen es genießen. Wir brauchen einfach die Energie. Das ist echt egal, wann, wo, gegen wen wir spielen, wenn wir die Energie auf den Platz bringen. Wir haben heute gegen den Tabellenführer gespielt, der 7 Spiele hintereinander gewonnen hatte. Wenn du die Energie hast, kannst du jeden schlagen. Aber wir brauchen die auch mal auswärts, um richtig da oben ranzukommen. Das war heute wichtig. Das haben wir vorher gesagt, dass wir richtig schnuppern. Jetzt wollen wir das Maximum und dafür müssen wir auch mal auswärts gewinnen. Und da werden wir uns jetzt auf Samstag perfekt vorbereiten."...zum Flitzer am Ende des Spiels: "So ist der Ball nochmal im Aus, du stehst noch länger auf dem Platz. Es war sehr, sehr lange. Aber dazu haben wir durch unseren Fan selbst beigetragen. Das sollte nicht sein. Ich glaube, das war ein hitziges Spiel von der Emotionalität her. Aber nicht so, dass man auf dem Platz böse war. Es war ein faires, intensives Spiel. Es wäre gut, wenn die Leute dann draußen bleiben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YnpFUTZBajh2S1lpejhzZ1J6RzcyL1ZIUGZ3eFAyQWVYUzhjRUVVUGRXRT0=Jannik Müller, Spieler Osnabrück: "Vor allem in der 1. Halbzeit waren wir mit Ball viel zu unsauber, haben viele Bälle, gerade im Zentrum, verloren, was wir die Spiele davor überragend gemacht haben. Dadurch sind wir nicht hinter die letzte Kette von Duisburg gekommen. Dadurch haben wir immer Konter verteidigen müssen. Duisburg hat es auch clever gemacht, immer wieder kleine Fouls gezogen. Am Ende entscheidet eine Standardsituation. Das ist immer so, dass es bei einem Spitzenspiel Kleinigkeiten sind. Die Wochen davor waren die Kleinigkeiten auf unserer Seite, heute leider nicht. Dementsprechend gehen wir jetzt als Verlierer vom Platz."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SmRUNUxzQXJOT292c1hkY0FNcGZFN2VwTHZ4eUdwbEpKMEhzNUliaXlWMD0=Timo Schultz, Trainer Osnabrück: "Duisburg hat es geschafft, uns permanent vom Tor weg zu halten, ist selber aus Standardsituationen sehr gefährlich geworden. Wir haben kein Tor geschossen, kriegen einen rein. Dann verlierst du ein Spiel."...wie man den Rückschlag aufarbeitet: "Wir haben ein Fußballspiel beim MSV Duisburg verloren. Das müssen wir einkalkulieren. Wir sind der VfL Osnabrück, wir sind nicht Bayern München. Von daher wird das analysiert, das wird aufgearbeitet. Das wird aber vor allem schnell abgehakt. Es ist nicht mehr viel Zeit. Sonntag ist das nächste Topspiel gegen Cottbus. Da liegt dann ab morgen, übermorgen der Fokus drauf." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cVZGUG81SHVURXZGdmVkbTZVM25pM1dGY3UyTktRaWllNkdpTTVCZVdRVT0=Friedhelm Funkel, Rekordtrainer des MSV Duisburg (161 Spiele zwischen 1996 und 2000), vor dem Spiel darüber, wie man die Derbyniederlage in Essen aufarbeitet: "Man sollte es schon relativ schnell vergessen, aber trotzdem kurzfristig das Spiel und das Ergebnis aufarbeiten. Das wird er (Dietmar Hirsch, d. Red.) gemacht haben. Er hat hier beim MSV bisher sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Aber heute kommt es drauf an. Sie müssen heute dieses Spiel gewinnen, um noch eine Chance zu haben, aufzusteigen."...über die Situation des MSV: "Ich bin das erste Mal seit dem Derby gegen Essen (1:1) wieder hier und spüre hier so eine kleine Unzufriedenheit, weil man nicht mehr ganz oben steht. Aber du hast es gerade richtig gesagt, sie spielen eine tolle Saison. Sie sind Aufsteiger. Da kann man nicht erwarten, dass sie durch die Liga marschieren. Aber das ist der Fluch des Erfolges. Wenn man von der Tabellenspitze ein Stück nach unten rutscht, ist die Unzufriedenheit da. Ich hoffe, dass sie heute beigelegt wird, durch einen Erfolg über Osnabrück, die natürlich bärenstark sind."...über eine Rückkehr als Trainer: "Es gab noch keinen Anruf. Es gab in der Tat noch keinen einzigen Anruf. Vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh. Es ist auch nicht so, dass ich auf irgendeinen Anruf warte. Ich wünsche jedem Trainer, dass der die Saison zu Ende spielen darf und dann auch das Ziel erreichen kann, mit dem man in die Saison gestartet ist. Ich warte auf keinen Anruf." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RmxtUnNGV05DQzZZbVptNXpjTHk3bk9OMVRsY1FmWWh3UUpFcHNoYmt3QT0=Energie Cottbus - TSV 1860 München 3:0Nach dem 3:0-Erfolg in Havelse gelingt Cottbus der nächste Gala-Auftritt. Mit nun 60 Punkten verteidigt Energie Platz 3. 1860 München holte nur 2 Punkte aus den vergangenen 4 Spielen und hat nun schon 10 Punkte Rückstand auf die Aufstiegsränge.Claus-Dieter Wollitz, Trainer Energie Cottbus: "Spielfreude, Energie, Intensität, gutes Gegenpressing und total fokussiert. Erik Engelhardt, ich glaube, dass ich gute Ansprachen habe und eine Mannschaft auch greifen kann, aber was er fünf Minuten vor Spielbeginn gesagt hat - ich habe Gänsehaut. Wenn es nicht so kurz vor Spielbeginn gewesen wäre, hätte ich geweint vor Liebe, vor Freude. Er hat Worte gefunden für eine Mannschaft in dieser Situation, boah. Und dann haut er drei Dinger rein. Bis zum 3:0 war das hochverdient. Jetzt dürfen wir nicht nachlassen. Wenn wir diese Worte weiterleben lassen, kann hier etwas Großes passieren." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RUZXNytQclZEM1l4YkJRQlpkVGVEdTRJMW9lRWVBb0Y2MVFCa0tFRTQ5dz0=Erik Engelhardt, Energie Cottbus: "Erster Dreierpack im Profibereich, deswegen war es ein schöner Abend."Über seine emotionale Ansprache: "Ich habe überlegt, was unser Traum ist. Es ist nicht nur der Traum des jetzigen Ichs, sondern auch der Traum des 6-jährigen. Wir sollen einfach das Feuer in den Augen haben, wie der kleine 6-Jährige, der damals auf dem Bolzplatz gekickt hat. Der Traum des 6-Jährigen ist auch der Traum des anderen 6-Jährigen aus der Mannschaft. So habe ich es der Mannschaft beigebracht, dass sie den and die Hand nehmen und sagen sollen: Ich bin stolz auf dich und ich mache dich stolz." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bDFYSVlrSWEvVEVEd282SGFrSk1vQVdSbzBTcmtXVkV3NytqL202U0Z0WT0=Markus Kauczinski, Trainer 1860 München: "Das war so verdient. Wir haben vor allem in der 1. Halbzeit kein Mittel gefunden und konnten das Tempo nicht mitgehen. Wir haben heute unsere Grenzen gesehen. Heute war Cottbus zu stark für uns. Wir waren in den Zweikämpfen nicht präsent genug, nicht hart genug. Deswegen geht es da auch nicht darum, dass man ein Tor hätte machen können."War es das im Aufstiegsrennen? "Ja, ich denke schon. Wenn man die Ergebnisse sieht und man in so einem Spiel nicht da ist, dann muss man darüber nicht mehr reden." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bWNWR1dlYXRZbzJ2YWZHK2x4Y1V5d25UTHMvcUtiSG5Wa0NkbEhjWDN2TT0=1.FC Schweinfurt 05 - Rot-Weiß Essen 1:3Schweinfurt steht nach dem 32. Spieltag als erster Absteiger fest. Mit 19 Punkten Rückstand auf Platz 16 ist der Klassenerhalt auch rechnerisch nicht mehr zu schaffen. Der Aufsteiger bleibt bei nur 16 Zählern stehen. Rot-Weiß Essen hingegen festigt Platz 2. Die bauen ihre Siegesserie auf nun 6 Spiele aus.Jermaine Jones, Trainer 1. FC Schweinfurt 05: "Wir wussten es vorher, jetzt ist es rechnerisch so weit. Mich regt es auf wie wir diese Spiele verlieren. Jetzt gehen wir runter, wir müssen aber auch in den Spiegel schauen und sagen, die Fehler, die wir machen individuell, da wirst du in der 3. Liga nicht überleben."Über seine Zukunft: "Wir werden es erstmal bis zum Ende der Saison durchziehen. Es gehört einiges dazu, nicht nur, dass ich ja sage, sondern auch, dass der Verein es möchte. Wir müssen schauen, wie die Chancen stehen und wie die Mannschaft aufgestellt wird. Wenn das alles passt, ja, wenn nicht, dann nicht." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=a05CT0p2citkdjE3Qk5MK3h5azV3VUszcG9VMWx6RmdMSkNVMDBwMVlzaz0=Uwe Koschinat, Trainer Rot-Weiß Essen: "Man muss eine solche Aufgabe erstmal meistern, das haben wir souverän geschafft. Da gebührt der Mannschaft ein großes Lob. Wenn man sich Gedanken um den 38. Spieltag macht, wäre heute ein deutlicher Sieg möglich gewesen, um ein Torpolster zu schaffen. [...] Nicht groß quatschen, bevor man 60 Punkte hat, die sind einer 20er-Liga einfach notwendig, um ernsthaft über was ganz Großes zu reden. Jetzt ist die 60-Punkte-Marke gefallen und wir haben noch sechs Spiele, insofern ist die Zielsetzung klar. Jetzt wollen wir voll angreifen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cXFqWE1mNVlGV1htRmtia3kxcnM5NjM2OVY2NFNjczViZjh5OXFtOTdQOD0=SSV Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue 1:0Aue taumelt nach dem großen Knall am Wochenende weiter Richtung Regionalliga. Auch das 8. Spiel in Folge geht verloren, insgesamt ist Erzgebirge seit 13 Partien ohne Sieg. Der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt bei noch 6 verbleibenden Spielen schon 12 Punkte. Für Regensburg ist es nach zuletzt 2 Niederlagen mal wieder ein Erfolgserlebnis.Sascha Hildmann, Trainer SSV Jahn Regensburg: "Danke an die Mannschaft für den Sieg und das Geburtstagsgeschenk, aber das war auch ein verdammt hartes Stück Arbeit. Wir müssen uns im Spiel mit dem Ball verbessern, viel ruhiger agieren. Die Jungs haben sich reingehauen und das Spiel über die Zeit gedrückt. Schöner Sieg, endlich mal wieder zu Null."Über Aue: "Ich habe Mitgefühl mit Aue. Es ist eine tolle Stadt und ein toller Verein, ich hoffe, dass sie sich wieder stabilisieren können." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q3JsSWRJbUhIaGZNdTYxSTFwaGFyQ0pFbVRMS3FYeWhrVnR2SS9yME1mbz0=Khvicha Shubitidze, Interimstrainer Erzgebirge Aue: "Es sind individuelle Fehler, da passiert, aber deswegen muss man niemanden den Kopf abreißen. Man muss die Spieler verstehen, die sind wochenlang in einer Negativspur unterwegs. Es tut weh, dass man mit solchen Einzelaktionen ein Spiel verliert. Man versucht die Spieler in die richtige Richtung zu lenken. Die Mannschaft hat 90 Minuten lang Gas gegeben. Ich habe niemanden gesehen, der den Kopf hat hängen lassen. Wir haben ein bisschen was vor, alles ein bisschen schöner und besser zu machen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Uk5GMlZyNm1yVWFFOHB1M2FnVjN2TGtra2sxTWxUbkZkcHdMeEJWdHJjcz0=Khvicha Shubitidze, Interimstrainer Erzgebirge Aue vor dem Spiel über seinen Amtsantritt: "Ich bin schon länger im Erzgebirge, da brauche ich nicht so viel Überzeugungskraft, für einen, der für den Verein brennt. Die Entscheidung ist schnell und einfach gefallen. Wir werden versuchen, dem Verein zu helfen und man wird sehen, was da rauskommt. Wir gehen die Sache entspannt an, machen keinen Stress, die Jungs haben zugehört und alles weitere wird man jetzt dann sehen. Wichtig ist, dass man den Spielern andere Perspektiven aufzeigt und die haben wir positioniert. Ich glaube, viele haben es verstanden, den Rest wird man auf dem Platz sehen. Nach so einer Serie, die wir leider hatten, da muss man erstmal den Menschen erreichen. Da wirkt jeder nachdenklich oder man hinterfragt vieles. Für mich ist wichtig, dass die Spieler wieder den Glauben finden. Ich bin da eher ein positiv verrückter Mensch." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V0JZZk9JQW8yNUVTS2huY3F2M1pxN3NoUUhybU1TMHh3N1JPc1FFelV6bz0=SV Waldhof Mannheim - TSG Hoffenheim II 1:1In letzter Minute verhindert Waldhof die Derbyniederlage. Vincent Thill rettet den Mannheimern in Minute 92 das Remis und sorgt dafür, dass sie seit drei Spielen ungeschlagen sind und sich auf Platz 10 wiederfinden. Hoffenheim muss nach dem wilden 5:3 in Aue einen kleinen Dämpfer hinnehmen, bleibt auf Rang 15 aber weiter komfortable 11 Punkte vor der Abstiegszone.Luc Holtz, Trainer Mannheim: "Das ist mehr als verdient. Das war für mich eine der besten Saisonleistungen, wenn nicht die beste. In der 2. Halbzeit haben wir nur auf ein Tor gespielt. Es gab eine Ecke, auch in der 1. Halbzeit fast nur eine Ecke, wo wir nicht gut ausgesehen haben. Aber ansonsten, wie wir Fußball gespielt haben, wie viele Tormöglichkeiten wir uns herausgespielt haben, das habe ich den Jungs gesagt. Für mich war es schön, zuzuschauen. Leider schaut man auf das Resultat, es bleibt sehr lange 1:0. Gott sei Dank haben wir uns am Ende belohnt. Wir müssen nachher nochmal das zweite Tor machen. Wir haben ihn leider wieder nicht reingemacht. Aber von der Art und Weise wie wir Fußball gespielt haben, war das gut." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aDZOWlQ0N1pmMFV3dGlXYktDSVpLbTk4cHJ0c3ZIOENzSVpLOU0wbkF6Yz0=Stefan Kleineheismann, Trainer Hoffenheim: "Natürlich fühlt es sich gerade schlecht an, weil wir kurz vor Schluss den Ausgleich kassiert haben. Dennoch war es eine gute Leistung von uns. Wir müssen halt das zweite Tor machen, Lührs mit dem Kopfball. Den habe ich schon fast drin gesehen. Dann wurden wir hinten raus zu tief. Waldhof war immer gefährlich, haben auch ein gutes Spiel gemacht, dem mussten wir viel entgegensetzen. Dennoch bin ich stolz auf die Mannschaft, wie sie sich überall reingeworfen haben. Leider wurden wir nicht mit dem Sieg belohnt. Dennoch ein Punktgewinn für uns." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RUM0UkVFWjJFT1F5bWdWY1UyWGV6T0l3cDIwdlFiTVpHMkNLMlRVQ00vOD0=Fußball live bei MagentaSport3. Liga | 33. SpieltagFreitag, 10.04.2026ab 18.45 Uhr: TSG Hoffenheim II - 1.FC Schweinfurt 05Samstag, 11.04.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Viktoria Köln - Wehen Wiesbaden, TSV Havelse - 1.FC Saarbrücken, SV Waldhof Mannheim - MSV Duisburg, Alemannia Aachen - VfB Stuttgart II, Rot-Weiß Essen - FC Ingolstadt 04ab 16.15 Uhr: Hansa Rostock - SSV Ulm 1846 FußballSonntag, 12.04.2026ab 13.15 Uhr: VfL Osnabrück - Energie Cottbusab 16.15 Uhr: Erzgebirge Aue - SC Verlab 19.15 Uhr: TSV 1860 München - SSV Jahn RegensburgPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6250937