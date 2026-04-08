Die KI-gestützte Lösungssuite bietet neue und verbesserte Technologien, die für mehr Effizienz, Zuverlässigkeit und Qualität sorgen

Highlights:

Entwickelt, um die Abläufe bei klinischen Studien für Sponsoren, Studienzentren und Studienteams zu optimieren

Personenorientierte, KI-gestützte Lösungen automatisieren Arbeitsabläufe und optimieren die Überwachung, um die Geschwindigkeit, Vorhersehbarkeit und Qualität klinischer Studien zu verbessern

Baut auf der Flaggschiff-Plattform Xcellerate von Fortrea auf, um rollenbasierte Einblicke nahezu in Echtzeit zu liefern





DURHAM, North Carolina, April 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq: FTRE), ein weltweit führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO), hat heute Fortrea Intelligent Technology (FIT) vorgestellt, eine Suite innovativer Technologielösungen, die darauf ausgelegt sind, den Ablauf klinischer Studien zu revolutionieren.

Durch die Integration von personenorientierten, KI-gestützten Lösungen, die Arbeitsabläufe automatisieren, die Überwachung optimieren und die Produktivität steigern, unterstützt FIT Sponsoren, Prüfzentren und Fortrea-Projektteams dabei, klinische Studien schneller, mit höherer Vorhersehbarkeit, Flexibilität und Qualität durchzuführen.

Eine innovative, intelligente Suite klinischer Lösungen

FIT umfasst wesentliche Verbesserungen der bekannten Fortrea-Angebote, darunter die preisgekrönte Xcellerate-Plattform, sowie neu eingeführte Lösungen, die darauf ausgelegt sind, alle Prozesse innerhalb des Studien-Ökosystems zu integrieren.

Die Suite bietet Anwendungen für Kunden aus den Bereichen Biopharma und Biotechnologie in den Bereichen klinische Pharmakologie, klinische Entwicklung und Entwicklung medizinischer Geräte und kann sowohl im Full-Service- als auch im Functional-Service-Modell eingesetzt werden, wobei ausgewählte Komponenten als Software-as-a-Service (SaaS) verfügbar sind.

Die FIT-Lösungen gliedern sich in drei Säulen:

Lebenszyklus : Klinische Studien schneller und sicherer durchführen

Lösungen, die Sponsoren und Studienzentren dabei unterstützen, klinische Studien in jeder Phase der klinischen Entwicklung voranzubringen. Sie tragen dazu bei, klinische Studien zu beschleunigen, indem sie wichtige Schritte automatisieren - von der Vorbereitungsphase bis zum endgültigen eTMF.



Lösungen, die Sponsoren und Studienzentren dabei unterstützen, klinische Studien in jeder Phase der klinischen Entwicklung voranzubringen. Sie tragen dazu bei, klinische Studien zu beschleunigen, indem sie wichtige Schritte automatisieren - von der Vorbereitungsphase bis zum endgültigen eTMF. Vorausschau : Daten in umsetzbare Erkenntnisse verwandeln

Lösungen, die Daten in Vorausschau umwandeln und so eine schnellere Entscheidungsfindung sowie eine proaktive Risikominderung ermöglichen. Sie bieten Transparenz, Trendanalysen und Risikominimierung durch intuitive Dashboards, die sichere Entscheidungen nahezu in Echtzeit sowie eine vereinfachte Überwachung ermöglichen.



Lösungen, die Daten in Vorausschau umwandeln und so eine schnellere Entscheidungsfindung sowie eine proaktive Risikominderung ermöglichen. Sie bieten Transparenz, Trendanalysen und Risikominimierung durch intuitive Dashboards, die sichere Entscheidungen nahezu in Echtzeit sowie eine vereinfachte Überwachung ermöglichen. Begleitung: Studien-Teams dabei unterstützen, intelligenter zu arbeiten

Personenorientierte, KI-gestützte Lösungen, die einen produktiveren und effizienteren Ablauf klinischer Studien ermöglichen. Trägt dazu bei, die Durchführung von Studien zu optimieren, die Produktivität zu steigern und die Zusammenarbeit zu fördern.





"Wir befinden uns in einer bemerkenswerten Zeit, in der die Entwicklung klinischer Studien mit beispiellosen technologischen Fortschritten einhergeht. Fortrea Intelligent Technology steht genau an dieser Schnittstelle", sagt der Chief Information Officer Alejandro Martinez Galindo . "Auf der Grundlage jahrzehntelanger Branchenerfahrung und direkter Rückmeldungen von Sponsoren und Prüfzentren bietet FIT menschenorientierte Lösungen, die es Sponsoren und Prüfzentren ermöglichen, klinische Studien effizienter, mit größerer Sicherheit und geringerem Risiko durchzuführen."

Xcellerate bildet das Fundament der Intelligent Suite

Xcellerate, die Plattform von Fortrea für risikobasiertes Qualitätsmanagement (RBQM), zentrale Überwachung und Aufsicht - die Grundlage des FIT-Angebots.

Die jüngsten Verbesserungen sorgen für eine moderne, intuitive Benutzererfahrung, die Daten aus dem gesamten Studienumfeld integriert und so rollenbasierte Einblicke nahezu in Echtzeit liefert. Dank integrierter KI und maschinellem Lernen kann Xcellerate komplexe Muster analysieren, Vorhersagesignale generieren und automatisierte Arbeitsabläufe auslösen. Dadurch wird der manuelle Aufwand reduziert, sodass sich die Teams auf die entscheidenden menschlichen Einschätzungen konzentrieren können, die für eine erfolgreiche klinische Forschung erforderlich sind.

"Wir gehen davon aus, dass diese Verbesserungen an Xcellerate und die erweiterte FIT-Plattform für unsere Studienteams und unsere Kunden bahnbrechende Neuerungen darstellen werden", so Mark Morais , Chief Operating Officer und President, Clinical Development. "Durch den verantwortungsvollen und ethischen Einsatz von KI tragen diese Technologien zu einem stärkeren Forschungsökosystem bei und ermöglichen es, schneller auf die Erkenntnisse aus den Daten zu reagieren - all dies kann entscheidend dazu beitragen, lebensverändernde Therapien schneller und effizienter zu den Patienten zu bringen."

Fortrea baut das Portfolio von Fortrea Intelligent Technology weiter aus; weitere Lösungen sollen in Zukunft auf den Markt kommen.

Über Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die klinische Entwicklung in der Life-Sciences-Branche. Wir arbeiten mit aufstrebenden und großen biopharmazeutischen, biotechnologischen, medizintechnischen und diagnostischen Unternehmen zusammen, um Innovationen im Gesundheitswesen voranzutreiben, die das Angebot lebensverändernder Therapien für Patienten beschleunigen. Fortrea bietet das Management von klinischen Studien der Phasen I-IV, klinische Pharmakologie sowie Beratungsdienste an. Die Lösungen von Fortrea basieren auf drei Jahrzehnten Erfahrung in mehr als 20 Therapiegebieten, einer Leidenschaft für wissenschaftliche Strenge, außergewöhnlichen Erkenntnissen und einem starken Netzwerk von Prüfzentren. Unser talentiertes und vielfältiges Team, das in rund 100 Ländern tätig ist, ist so aufgestellt, dass es Kunden weltweit maßgeschneiderte und flexible Lösungen bieten kann. Erfahren Sie unter Fortrea.com mehr darüber, wie Fortrea die Arzneimittelentwicklung optimiert, und folgen Sie uns auf LinkedIn , X und Bluesky .