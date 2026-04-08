© Foto: picture alliance/AA/Guillaume Payen - picture allianceGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Deutschland: Evotec, Geschäftsbericht 08:00 Uhr, Niederlande: Ahold Delhaize, Hauptversammlung 12:30 Uhr, USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen 15:00 Uhr, Dänemark: Vestas, Hauptversammlung 15:00 Uhr, Schweden: Volvo AB, Hauptversammlung Schweiz: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung USA: FedEx, Freight Investor Day Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. …Den vollständigen Artikel lesen
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