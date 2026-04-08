Manche Aktien haben zwei Gesichter. Bei Volatus Aerospace ist das kein Nachteil, sondern das Geschäftsmodell. Das kanadische Unternehmen fährt auf zwei Motoren, einem kommerziellen Servicebetrieb mit stabilen, wiederkehrenden Einnahmen aus Energie- und Infrastrukturinspektionen und einem wachsenden Verteidigungsarm, der von NATO-Aufträgen und der neuen kanadischen Rüstungsstrategie profitiert. Während viele Drohnenfirmen entweder nur Hardware verkaufen oder nur Dienstleistungen anbieten, hat Volatus beides unter einem Dach vereint. Und das mit einem entscheidenden Vorteil: Die NATO sitzt mit im Cockpit.Den vollständigen Artikel lesen ...
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