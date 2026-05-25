Das Säbelrasseln geht weiter - das bringt den Defense Sektor an den Rand der Möglichkeiten. Der Grund: Die globale Sicherheitsarchitektur verändert sich derzeit mit hoher Geschwindigkeit, denn moderne Konflikte zeigen täglich, wie entscheidend autonome Systeme inzwischen geworden sind. Im Bereich der unbemannten Flugsysteme steigt die Schlagzahl seit einigen Monaten spürbar an. Besonders brisant wirkt die jüngste Einladung des US-Verteidigungsministeriums zur Phase-II-Qualifikation des milliardenschweren "Drone Dominance Program", bei dem nur ausgewählte Anbieter unter realen Einsatzbedingungen antreten dürfen. Das Programm gilt in Branchenkreisen als möglicher Startschuss für den nächsten großen Investitionszyklus im westlichen Drohnen- und Verteidigungsmarkt. Volatus Aerospace rückt schon jetzt in den Fokus von zukunftsorientierten Investoren. Sollte sich das Unternehmen auch in den USA erfolgreich positionieren, könnte das strategisch in eine völlig neue Größenordnung hineinwachsen. Auch Übernahmen sind denkbar!Den vollständigen Artikel lesen ...
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