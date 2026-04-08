Krieg, Zerstörung, Wiederaufbau. Alles Themen, die mit Finanzierungsfragen einhergehen. Klar macht sich aktuell niemand Gedanken, wie die zerstörten Gebäude, Brücken und Kraftwerke in der Ukraine, im Gaza-Streifen oder im Iran wieder aufgebaut werden. Zuerst sollte wieder Frieden einkehren, um überhaupt an eine Neu-Investition in den Konfliktgebieten nachzudenken. Für die Ukraine hat die USA wohl schon dedizierte Pläne, auch für den Gaza-Streifen. Für die Unternehmen RE Royalties, Vonovia und Mutares stellen sich Finanzierungsfragen auf einer anderen Ebene. Denn hier verbindet man Renditeanforderungen mit jedem einzelnen Investment. Oft entscheidet aber nicht der Zins des Finanzierungs-Instruments, sondern eher die Attraktivität des fokussierten Projekts. Hochinteressant für Investoren, die eine auskömmliche Rendite als Hauptkriterium ihres Investments betrachten. Die Charts der Protagonisten werden ordentlich hin und her geworfen. Das schafft Chancen für wendige Anleger!Den vollständigen Artikel lesen ...
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