Nun ist es soweit! In der letzten Woche hatten Bloomberg und das Wall Street Journal berichtet, dass SpaceX einen Antrag für eine Aktienplatzierung bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hat. Trotz aller Belastungen für die Kapitalmärkte ist Elon Musk überzeugt, dass er mit der Erstnotiz des Raumfahrt-Technologie-Senkrechtstarters bis zu 75 Mrd. USD einspielen wird. Dabei sollen nur knapp 5 % aller Anteile überhaupt frei handelbar sein. Das treibt großen ETF-Anbietern schon jetzt die Schweißperlen auf die Stirn, denn sie müssen das neue Börsenschwergewicht mit einem Anfangswert von knapp 2 Bill. USD als "MAG 8"-Aktie irgendwie replizieren. Als Termin für die Aktienplatzierung wird der Juni angepeilt. Es muss sich noch zeigen, ob das derzeitige Börsenklima eine solche Mega-Emission überhaupt verdauen kann. Ein Selbstläufer wird das wohl nicht. Alphabet hat sich mit einer Beteiligung im Jahr 2015 bereits positioniert. Wir berechnen, was das im Sommer ausmachen dürfte und präsentieren noch weitere gute Ideen.

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