Die Welt dreht sich weiter! In Brüssel vollzieht sich inzwischen ein spürbarer Strategiewechsel. Zwar bleibt der Ausbau erneuerbarer Energien das Herzstück des europäischen "Green Deal", doch parallel erkennt die EU zunehmend, dass stabile Grundlastversorgung und Wasserstoffproduktion ohne zusätzliche nukleare Kapazitäten kaum realistisch skalierbar sind. Genau deshalb wurden Kernenergie und insbesondere moderne SMR-Technologien in Teilen der europäischen Taxonomie bereits als klimafreundliche Übergangslösungen eingeordnet, während Programme wie "REPowerEU" milliardenschwere Investitionen in Wasserstoff-Infrastruktur und Energiesicherheit forcieren. Parallel wächst auch der globale Markt für autonome Systeme, Sicherheitsrobotik und Drohnendienste mit enormer Geschwindigkeit. First Hydrogen (0,33 EUR | WKN: A3C40W | ISIN: CA32057N1042) positioniert sich heute nicht mehr nur im Wasserstoffsegment, sondern inzwischen an der Schnittstelle von Energie, Verteidigungstechnologie, Robotik und KI-Infrastruktur. Als neuer Multi-Player im Energie- und Sicherheits-Segment sind die Kanadier bereits gut aufgestellt. Der Markt ist unter Spannung!Den vollständigen Artikel lesen ...
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