US-Kritische Metalle: Blue Moon formt mit 'Apex' und 'Gage' eine seltene US-Plattform für kritische Metalle!

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Mit 'Apex' und 'Gage' bündelt diese top-Firma einen außergewöhnlichen Germanium- und Gallium-Distrikt in Utah und formt mit weiteren eigenen Minen eine integrierte US-Plattform für kritische Metalle.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Blue Moon Metals Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Blue Moon Metals · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 08. April 2026, 5:44 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Kupfer, Zink, Wolfram, Germanium und Gallium rücken immer stärker in den Mittelpunkt jener Lieferketten, die für Stromnetze, Elektrifizierung, Halbleiter, Verteidigungstechnik und industrielle Wertschöpfung als strategisch gelten. Dass die USA ihre Liste kritischer Mineralien 2025 um Kupfer und Silber erweitert haben und die Europäische Union Kupfer, Wolfram, Germanium sowie Gallium ebenfalls als kritische Rohstoffe einstuft, zeigt, wie stark sich die Rohstoffpolitik verschiebt.

Wo verschiedene kritische Mineralien bei der Stromerzeugung zum Einsatz kommen:

Quelle: JP Morgan

Folgende Grafiken rahmen genau dieses Umfeld ein: Bei Kupfer und Silber bleibt das Verhältnisvon Angebot und Nachfrage angespannt, während Projekte mit vorhandener Infrastruktur, politischer Relevanz und möglicher regionaler Verarbeitung deutlich an strategischem Wert gewinnen.

Das Kupferangebot kann mit der steigenden Nachfrage nicht Schritt halten (Kupfer in Millionen Tonnen):

Quelle: The Conversation

Das Ungleichgewicht zwischen Silberangebot- und -nachfrage:

Quelle: Visual Capitalist

Vor diesem Hintergrund ist die jüngste Entwicklung bei Blue Moon Metals (WKN: A413T9) interessant. Das Unternehmen baut nicht nur an einem einzelnen Projekt, sondern verdichtet in den USA Schritt für Schritt ein zusammenhängendes System aus Mine, möglicher Verarbeitung und zusätzlichem Distriktpotenzial.

"Apex'-Übernahme schließt den Kreis der US-Strategie!

Gerade Germanium und Gallium verleihen der Story eine besondere Note. Beide Metalle stehen in den USA auf der aktuellen Liste kritischer Mineralien, in der EU gelten sie ebenfalls als kritisch. Für Halbleiter, Glasfaser, Speziallegierungen und sicherheitsrelevante Anwendungen sind sie entsprechend hochsensibel.

Entscheidend ist dabei: Blue Moon Metals (WKN: A413T9) hat seine US-Strategie in kurzer Zeit mit mehreren Transaktionen fest untermauert - und genau darin liegt der eigentliche Reiz der jüngsten Meldungen.

Der wichtigste Schritt war zunächst die "Apex'-Transaktion. Blue Moon Metals (WKN: A413T9) hatte den Kauf der historischen Germanium-, Gallium- und Kupfermine von Teck American am 27. Februar 2026 angekündigt und am 16. März 2026 abgeschlossen. Im Zuge des Closings wurden 7.031.959 Stammaktien an Teck ausgegeben, entsprechend 8,0% der ausstehenden Aktien auf unverwässerter Basis. Wichtig für die Managementfestigkeit: Beim Closing stellte Blue Moon klar, dass "Apex' aus 24 patentierten und 9 unpatentierten "Claims' besteht - nicht aus 26 patentierten Claims, wie in der Erstmeldung noch angegeben.

Strategisch wesentlich ist jedoch etwas anderes: Laut Unternehmen eröffnet die Transaktion den Weg, Zinkkonzentrate aus der "Blue Moon'-Mine in Kalifornien bei Tecks Trail Operations zu verarbeiten. Zusammen mit dem "Springer'-Komplex in Nevada würde damit eine nordamerikanische Kette aus Förderung, Verarbeitung und Vermarktung greifbarer.

Die "Blue Moon'-Zink- und Kupfermine wird zum Knotenpunkt im Westen der USA:

Quelle: Blue Moon Metals

Genau deshalb wirkt "Apex' wie mehr als nur ein Zukauf. Blue Moon Metals (WKN: A413T9) versucht, aus einzelnen "Brownfield'-Projekten einen Verbund aufzubauen, in dem sich Infrastruktur, Genehmigungsstatus, Metallurgie und Logistik gegenseitig verstärken.

Der operative Anker bleibt dabei die "Blue Moon'-Mine in Kalifornien. Dort läuft die untertägige Entwicklung bereits. Schon 2028 könnte hier die Produktion beginnen. Technische Arbeiten für eine mögliche Verarbeitung am "Springer'-Komplex in Nevada laufen parallel.

Für "Apex' selbst ist die Besonderheit historisch gut dokumentiert: Die Mine war nach Unternehmensangaben die einzige historische Primärmine für Germanium und Gallium in der westlichen Welt. Genau dieser Seltenheitswert erklärt, warum der Zukauf im Markt mehr Aufmerksamkeit erhält als die reine Größe des Projekts.

Gleichzeitig ist Vorsicht bei der Einordnung Pflicht. Blue Moon verweist bei "Apex' auf historische Reserven bzw. Schätzungen - darunter eine historische Schätzung von 1,0 Mio. Tonnen mit 0,087% Germanium, 0,033% Gallium, 1,8% Kupfer und 41 g/t Silber. Das Unternehmen betont jedoch ausdrücklich, dass diese Angaben derzeit nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven nach NI 43-101 zu verstehen sind.

Auch der "Springer'-Komplex bleibt ein zentraler Teil der Logik. In der Unternehmenspräsentation vom 28. Januar 2026 wird "Springer' als 100%-iges Projekt mit bestehender Infrastruktur, 1.200 tpd-Flotationsanlage und "APT'-Anlage beschrieben. Für das Projekt nennt Blue Moon historische NI-43-101-Ressourcen von 355.000 Tonnen mit 0,54% WO3 in der Kategorie "angezeigt' sowie 1.934.600 Tonnen mit 0,49% WO3 in der Kategorie "abgeleitet'.

Quelle: Blue Moon Metals

Für Anleger zählt hier vor allem die Funktion: "Springer' ist nicht nur ein Wolframprojekt, sondern potenziell ein Verarbeitungs- und Ausbauknoten für kritische Metalle im Westen der USA. Ein konkreter Neustart von "Springer' ist damit noch nicht beschlossen. Zunächst geht es um Studien, detaillierte technische Arbeiten und die Prüfung, wie sich Material aus Kalifornien und aus weiteren US-Projekten sinnvoll integrieren ließe.

"Gage' rückt das Distriktmodell in den Vordergrund!

Nur zwei Tage nach dem "Apex'-Closing legte Blue Moon Metals (WKN: A413T9) bereits nach und meldete am 18. März 2026 die Übernahme des "Gage'-Projekts von Liberty Gold. Abgeschlossen wurde die Transaktion am 2. April 2026. Die Gegenleistung besteht aus 420.935 Stammaktien sowie einer 2,0% NSR auf bestimmte Konzessionen.

Quelle: Blue Moon Metals

Das ist deshalb relevant, weil "Gage' die "Apex'-Mine nicht bloß ergänzt, sondern räumlich umschließt. Das Projekt umfasst 181 unpatentierte "Claims' sowie zwei "SITLA-Leases' mit zusammen 5.916 Hektar entlang eines mehr als 5 km langen Gürtels mit fünf historischen Minen und über 20 identifizierten Vorkommen bzw. Prospektionszielen für kritische Mineralien.

Nach Unternehmensangaben enthält "Gage' ähnliche Brekzienröhren wie "Apex'. Blue Moon Metals (WKN: A413T9) argumentiert deshalb nicht mehr nur mit einem Einzelprojekt, sondern mit der Kontrolle über ein ganzes Distriktmodell. Ob sich diese These geologisch und wirtschaftlich bestätigt, muss die weitere Exploration zeigen - als strategischer Landkauf ist der Schritt aber nachvollziehbar. Mit "Apex' plus "Gage' hat Blue Moon seine Position rund um eines der seltensten Germanium-Gallium-Gebiete Nordamerikas jedenfalls sichtbar verdichtet.

Finanzierung: klein, aber mit Signalwirkung!

Auch die Anfang März gemeldete Finanzierung gehört in die Gesamtbetrachtung, sollte aber sauber eingeordnet werden. Blue Moon Metals (WKN: A413T9) gab 181.127 Stammaktien aus und erzielte damit Bruttoerlöse von 1.305.563,41 CAD.

Diese Mittel sind laut Unternehmensmeldung für die Untertage-Entwicklung des "Nussir'-Projekts in Norwegen vorgesehen. Für die US-Konsolidierungsstory sind sie daher kein unmittelbarer Finanzierungsnachweis. Gleichwohl zeigt die Beteiligung der bestehenden Aktionäre Leonhard Nilsen & Sønner AS und Hartree Partners, dass Blue Moon auch in einer aktiven Transaktionsphase Rückhalt bei wichtigen Anteilseignern hat.

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=H0Tlgt2k2sg&t=2392s

Fazit:

Die eigentliche Botschaft der jüngsten Meldungen lautet deshalb nicht, dass Blue Moon Metals (WKN: A413T9) schon am Ziel wäre. Spannend ist vielmehr, dass das Unternehmen aus mehreren Bausteinen ein System formt: "Blue Moon' in Kalifornien als potenzieller Förderanker, "Springer' in Nevada als möglicher Verarbeitungs- und Ausbauknoten, "Apex' als seltenes Germanium-Gallium-Asset und "Gage' als Distriktkauf rund um diese Struktur.

Nach der Unternehmenspräsentation vom 28. Januar 2026 rechnet Blue Moon Metals (WKN: A413T9) über die nächsten 18 Monate mit jeweils rund 10.000 m Untertagebohrungen auf seinen vier Projekten. Das ist eine Planangabe und kein gesichertes Ergebnis - sie zeigt aber, dass die Gesellschaft nicht nur akquiriert, sondern parallel an technischer Verifikation und Projektfortschritt arbeitet.

Genau darin liegt für Investoren der Reiz der Story: nicht in einer einzelnen Schlagzeile, sondern in der Möglichkeit, dass aus mehreren historisch belastbaren "Brownfield'-Projekten eine integrierte nordamerikanische Plattform für kritische Metalle entsteht. Bis dahin bleiben Genehmigungen, technische Studien, Finanzierung und Umsetzung die entscheidenden Prüfsteine.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Wesentliche Risiken: Rohstoffpreis-, Finanzierungs-, Genehmigungs-, Bau-, Integrations- und technische Verifikationsrisiken; historische Schätzungen bei "Apex' und "Springer' sind nicht als aktuelle Mineralressourcen oder -reserven zu verstehen. Wesentliche Chancen: erfolgreiche Distriktkonsolidierung, Nutzung vorhandener Infrastruktur, technische Verifikation und Aufbau einer integrierten nordamerikanischen Lieferkette.

Quellen:

Blue Moon Metals Inc.: Pressemitteilungen vom 27.02.2026, 10.03.2026, 16.03.2026, 18.03.2026 und 02.04.2026; Corporate Presentation vom 28.01.2026.

USGS: Final 2025 List of Critical Minerals; Europäische Kommission: Fifth list 2023 of critical raw materials for the EU; BCSC: Promotional Communications about Companies und BC Notice 51-703, BaFin/ESMA: Hinweise zu Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen bzw. MAR.

Grafikquellen: JP Morgan, The Conversation, Visual Capitalist, Blue Moon Metals Inc.; Intro-Bild: Symbolbild/KI-generiert. Methodik/Annahmen: Abgleich mit aktuellen Unternehmensmeldungen und offiziellen Quellen; keine eigenen Kursziele, Bewertungen oder Kaufaufforderungen.

Dieser Werbeartikel wurde am 07. April 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist gemäß § 86 Abs. 1 WpHG bei der BaFin angezeigt.

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Diese Veröffentlichung ist eine Werbung bzw. bezahlte Marketingmitteilung und keine unabhängige Finanzanalyse. Sie wurde im Auftrag von Blue Moon Metals Inc. erstellt. Zwischen Blue Moon Metals Inc. und der SRC swiss resource capital AG besteht ein entgeltlicher IR-Beratervertrag; die JS Research GmbH erhält für diese Veröffentlichung eine Vergütung über SRC. Die Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und berücksichtigt weder individuelle Anlageziele noch die finanzielle Situation oder Risikotragfähigkeit einzelner Anleger.

Der Beitrag basiert auf Unternehmensangaben sowie weiteren Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung als verlässlich angesehen wurden. Trotz sorgfältiger Prüfung wird keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit übernommen. Aussagen zu Chancen, Plänen, Zeitabläufen, Synergien, Produktionsbeginn, Bohrprogrammen, Genehmigungen, Studien oder potenziellen wirtschaftlichen Ergebnissen sind ganz oder teilweise zukunftsgerichtet und mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

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