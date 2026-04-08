von Sandra Willmeroth Moneycab.com: Herr Boss, die Regiobank hat 2025 erneut ein sehr gutes Ergebnis erzielt: ein Jahresgewinn von 10.034 Mio. Franken, praktisch auf Rekordniveau, und ein Bilanzsummenwachstum auf 3.67 Mrd. Franken. Was waren die wichtigsten Treiber dieses stabilen Resultats in einem weiterhin anspruchsvollen Umfeld? Markus Boss: Ein wesentlicher Treiber war unser stabiles Zinsengeschäft. Wir haben die Zinsmarge aktiv gesteuert und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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