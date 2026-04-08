New Haven - Eine neue Technik der Yale University zeigt die Photokatalyse mit Solarenergie, also die Umwandlung von Sonnenlicht in Brennstoff - und das in Echtzeit bis auf die Nanoskala. Die Experten können damit verfolgen, wie ein lichtgetriebener Katalysator Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spaltet und wie sich Elektronen und Elektronenfehlstellen durch das Material bewegen. Photokatalysator live«Diese Methode erlaubt uns, einen Photokatalysator ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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