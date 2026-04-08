200% Upside und Rohstoff-Engpass: Entsteht hier der nächste Versorgungs-Gigant?

Anzeige / Werbung

Der Iran-Konflikt beherrscht momentan die Börsen. Wie geht es weiter und wie hart trifft der Energieschock die Weltwirtschaft?

Was bleibt, ist die Gewissheit wie fragil Rohstoffversorgung und Lieferketten sind. Westliche Regierungen forcieren das Ziel kritische Lieferketten zu regionalisieren und somit die Abhängigkeit gegenüber politisch unsicheren Regionen zu senken. Kupfer und Platingruppenmetalle stehen in der industriepolitischen Agenda weit oben, da sie eine bedeutende Rolle für Elektrifizierung, Wasserstoffwirtschaft, Digitalisierung und Hightech spielen. Genau hier kommt Power Metallic Mines ins Spiel. Die Kanadier verfügen über ein großes, qualitativ erstklassiges polymetallisches Projekt in Kanada mit dem Potenzial zu einer wichtigen und langfristigen Versorgungsquelle westlicher Industrien zu werden. Analysten trauen der Aktie in den nächsten 12 Monaten nahezu 200% zu!

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Potenzieller Eckpfeiler der westlichen Rohstoffversorgung

Außergewöhnlich gute Bohrergebnisse mit dem Nachweis hochgradiger Mineralisierungen könnten das Nisk-Projekt zur wichtigen langfristigen Versorgungsquelle von Kupfer und Platingruppenmetallen für die westlichen Industrien machen.

Die Kupfernachfrage wächst strukturell, während das Angebot begrenzt ist. Neue Minenprojekte haben lange Vorlaufzeiten, sinkende Erzgehalte erhöhen die Produktionskosten und geopolitische Risiken steigen deutlich an. Kupfer gilt daher zunehmend als Engpassrohstoff der Energiewende. Die International Energy Agency prognostiziert bis 2030 eine Versorgungslücke von 5,9 Mio. Tonnen.

Flaggschiffprojekt Nisk

Mit Nisk verfügt Power Metallic Mines über ein erstklassiges Asset. Es handelt sich um eine der größten polymetallischen Lagerstätten Nordamerikas. Durch den Erwerb mehrerer Konzessionen von Li-FT Power und anderen Unternehmen wurde die Projektfläche in der Vergangenheit um über 600% auf 313 km² im kanadischen Québec vergrößert. Das laufende Bohrprogramm umfasst 100.000 Meter. Aus dem Bohrprogramm ist ein kontinuierlicher Newsflow zu erwarten, was zu positiven Impulsen für die Aktie führen sollte. Mit weiteren Bohrdaten wird eine Mineralressourcenschätzung in der Zukunft ermöglicht. Diese gibt Investoren einen besseren Eindruck über die Größe und Werthaltigkeit des Projekts und wirkt in der Regel kurssteigernd. Die Gesellschaft ist bis Ende 2026 durchfinanziert.

Weltklasse: Mineralisierung und Metallurgie

Die jüngsten Bohrergebnisse der wichtigen Lion-Zone untermauern das große Wertsteigerungspotenzial der Aktie. Ein Abschnitt von 16,55 Metern zeigte 10% Kupfer bzw. mehr als 15% Kupferäquivalent - außerordentlich hohe Werte im Branchenvergleich. Übereinstimmend mit früheren Bohrungen konnten hochgradige Mineralisierungen nachgewiesen werden, die sich sowohl an der Oberfläche als auch in der Tiefe fortsetzen. Alles deutet darauf hin, dass ein Tagebau ein realistisches Szenario für eine spätere Produktion darstellen könnte. Das wäre ein großer Pluspunkt in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit und würde mehr Investoren anziehen.

Nicht nur die Größe und die hohen Mineralisierungsgrade des Nisk-Projekts sind bemerkenswert, die metallurgischen Tests lieferten zudem außergewöhnlich gute Daten. Es wurden Gewinnungsraten von nahezu 99% bei Kupfer sowie über 96% bei Platin erzielt - damit setzen die Kanadier eine Benchmark. Umso entscheidender ist, dass die phänomenalen Ergebnisse "einfach" mit konventionellen Flotationsverfahren erzielt wurden, ohne komplexe oder kostenintensive Spezialprozesse zu implementieren. Dies verleiht den Ergebnissen nochmals mehr Gewicht und senkt Risiken für Investoren.

Analysten und Aktionäre

Die Gesellschaft ist aktuell mit gut 250 Mio. CAD bewertet, der Aktienkurs notiert leicht über der Marke von 1 CAD. Insgesamt vier Analysten nehmen die Anteilsscheine derzeit unter die Lupe und vergeben Kursziele zwischen 2,50 CAD und 3,00 CAD. Das bedeutet ein Upside von bis zu fast 200%!

Dass das Projekt und die Aktie über ein großes Wertsteigerungspotenzial verfügen, lässt sich auch am Einstieg mehrerer Bergbau-Milliardäre wie Rob McEwen, Robert Friedland oder Gina Rinehart im vergangenen Jahr festmachen. Wichtige Impulsgeber für die Aktienkursentwicklung im laufenden Jahr stellen die Ergebnisse des Bohrprogramms dar. Zudem dürfte die geplante Notierung an der NYSE die Wahrnehmung und Bewertung der Aktie positiv beeinflussen.

Der Chart von Power Metallic Mines zeigt eine breite Konsolidierungsformation. Wann gewinnen die Bullen wieder die Oberhand?

Erfahren Sie spannende Details im Gespräch mit IIF-Moderatorin Lyndsay Malchuk und CEO Terry Lynch über die herausragenden Kupferfunde in Québec und die Gesellschaft. Hier geht's zum Video:

Fazit

Kupfer und Platingruppenmetalle sind entscheidend für die globale Industriewende. Eine langanhaltende und strukturelle Nachfrage zeichnet sich ab, getragen vom Ausbau moderner Stromnetze, Rechenzentren und dem Wachstum der Elektromobilität und Wasserstoffbranche. An dieser Schnittstelle positionieren sich die Kanadier mit Nisk, einem der größten polymetallischen Lagerstätten Nordamerikas, welche sich zusätzlich durch hochgradige Mineralisierungen und eine erstklassige Metallurgie auszeichnet. Weitere Ergebnisse des 100.000 Meter umfassenden Bohrprogramms werden für entscheidenden Newsflow sorgen und stellen Impulsgeber für die Anteilsscheine dar. Für die Wahrnehmung der Aktie und den Zugang zu einem größeren Investorenkreis ist die geplante Notiz an der NYSE essenziell. Etliche bekannte Bergbaugrößen haben durch ihren Einstieg dem Unternehmen bereits den Ritterschlag verliehen. Analysten sehen fast 200% Upside in den nächsten 12 Monaten.

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.inv3st.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.





Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.inv3st.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.



Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

André Will-Laudien

Carsten Mainitz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Stefan Feulner

Fabian Lorenz

Armin Schulz

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.inv3st.de . Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA73929R1055