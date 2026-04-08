Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 08.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Oregen Energy baut Position aus - während Öl bei $96 konsolidiert und Namibias Mega-Ölboom weiter eskaliert
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DKJ0 | ISIN: CA81607F1036 | Ticker-Symbol: GDT0
Frankfurt
08.04.26 | 08:36
0,031 Euro
+45,24 % +0,010
Branche
Software
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SEKUR PRIVATE DATA LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SEKUR PRIVATE DATA LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0200,04811:31
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
SEKUR PRIVATE DATA
SEKUR PRIVATE DATA LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
SEKUR PRIVATE DATA LTD0,031+45,24 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.