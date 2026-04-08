In der vergangenen Handelswoche gab es zunächst eine gute Meldung von OMV. So haben der Konzern und Adnoc die Fusion ihrer Chemiebereiche formell abgeschlossen. Diese sind nun Teil der Borouge Group International AG mit Sitz in Wien. Das neu gegründete Unternehmen wird direkt zum viertgrößten Polyolefin-Produzenten der Welt. Allerdings gab es für die junge Gesellschaft direkt den ersten Rückschlag: So wurden Produktionsanlagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) am Osterwochenende nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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