Genf - Die Banque Cramer & Cie hat Fabian Käslin per 1. April 2026 zum neuen Chef ernannt. Käslin war im vergangenen Jahr zur Bank gestossen und hatte bis zuletzt die Leitung des Private Bankings inne. Der neue CEO sei innerhalb der Bank «bestens verankert», heisst es in der Mitteilung vom Mittwoch. Zudem verfüge er über «umfassende Erfahrung» aus früheren Führungsfunktionen bei Schweizer und europäischen Banken. Vor seiner Tätigkeit bei der Genfer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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