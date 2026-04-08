Zürich - Am Devisenmarkt ist die Erleichterung über die Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA zu spüren. Der Dollar, der über die vergangenen Wochen stark gesucht war, kommt entsprechend zurück. Gerade in unsicheren Zeiten ist der Greenback traditionell ein Fluchtmittel. Zudem wird Öl überwiegend in Dollar bezahlt. Da die Ölpreise seit Beginn des Iran-Kriegs kräftig zugelegt hatten, war der Dollar auch deswegen stärker nachgefragt. «Vermutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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