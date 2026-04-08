Schwache Zahlen, steigende Zweifel und ein warnender Analyst: Bei Tesla kippt die Stimmung. Seit Jahresbeginn hat die Tesla-Aktie schon ein Viertel an Wert verloren. Laut JPMorgan könnte die Aktie um weitere 60 Prozent fallen. Tesla galt lange als unangefochtener Pionier der Elektromobilität. Doch der Glanz beginnt zu bröckeln. Zwar konnte das Unternehmen im ersten Quartal die Auslieferungen im Jahresvergleich leicht steigern, doch die Erwartungen des Marktes wurden klar verfehlt. Für Investoren ist das ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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