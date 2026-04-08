San Francisco - Ein neues KI-Modell des OpenAI-Rivalen Anthropic ist so gut darin, bisher unentdeckte Software-Schwachstellen zu finden, dass es in den falschen Händen zu einer verheerenden Cyberwaffe werden könnte. Deshalb macht Anthropic es nicht öffentlich, sondern lässt Unternehmen wie Apple, Amazon und Microsoft damit Sicherheitslücken in deren Programmen stopfen. Das KI-Modell Claude Mythos Preview fand unter anderem eine 27 Jahre alte Schwachstelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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