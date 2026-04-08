Bern - Die Schweizer Seilbahnen haben in der Wintersaison 2025/26 bis Ende März weniger Gäste verzeichnet als im Vorjahr. Dabei fiel insbesondere der März schwächer aus, wie der Branchenverband Seilbahnen Schweiz (SBS) am Mittwoch mitteilte. Im März lagen die Ersteintritte um 11 Prozent unter dem «ausserordentlich starken» Vergleichsmonat des Vorjahres. Als Gründe nennt der Verband unter anderem die Wetterverhältnisse sowie die Lage der Sportferien, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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