Zürich - Erleichterung an den Aktienmärkten weltweit: Der Iran und die USA haben sich in letzter Minute auf eine zweiwöchige Feuerpause geeinigt. Entsprechend euphorisch sind die Reaktionen an den Börsen und auch der SMI wird im Zuge dessen mit einem ordentlichen Kurssprung erwartet. Neben der Waffenruhe öffnet der Iran zudem für diese Zeit die wichtige Strasse von Hormus. In Asien sind die Indizes am Mittwoch bereits um teils mehr als 5 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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