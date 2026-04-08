Zürich - Vor 25 Jahren bestellten die ersten Kundinnen und Kunden Gaming-Hardware oder Computerteile bei digitec.ch. Heute ist Digitec Galaxus der grösste Onlinehändler der Schweiz und in sieben weiteren Ländern aktiv. Wir schauen zurück auf die Meilensteine - und wagen einen Blick in die Zukunft. Drei junge Männer, die ihre Nächte an Technopartys durchfeierten oder die bis in die frühen Morgenstunden am Computer zockten und Gamer-PCs für ihre Freunde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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