Künstliche Intelligenz soll das Asset Management von Solarparks effizienter machen. Das Start-up Aevy automatisiert Dokumentationspflichten, prüft Wartungsprozesse und erweitert seinen Ansatz zunehmend auf die technische Due Diligence. Künstliche Intelligenz hält auch im Asset Management von Photovoltaik-Anlagen Einzug. Dokumentationspflichten, Vertragsprüfungen und die Überwachung von Betriebs- und Wartungsprozessen binden erhebliche personelle Ressourcen. Sie sind häufig geprägt von manueller Arbeit und fragmentierten Datenquellen. Das norwegische Unternehmen Aevy verspricht, mithilfe von Künstlicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland