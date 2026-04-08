Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt herrscht nach der Waffenruhe im Iran grosse Erleichterung. Diese zeigt sich in regelrechten Kurssprüngen an den Handelsplätzen weltweit - «alles ist dunkelgrün», sagte ein Händler. In der Nacht hatten sich die Kriegsparteien quasi in letzter Minute auf eine zweiwöchige Feuerpause geeinigt und damit den Weg für Verhandlungen geebnet. Der Iran kündigte zudem wie von den USA gefordert für diese Zeit die Öffnung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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