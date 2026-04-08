Bern - Die Arbeitslosigkeit hat sich in der Schweiz im März kaum verändert, die Arbeitslosenquote ist aber leicht zurückgegangen. Um saisonale Faktoren bereinigt verharrte die Quote allerdings auf dem Wert des Vormonats. Ende März waren in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) insgesamt 146'255 Personen arbeitslos gemeldet, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Mittwoch bekanntgab. Das waren 4821 weniger als im Februar. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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