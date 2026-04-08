Seoul/Tokio - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch mit massiven Gewinnen auf die Waffenruhe im Iran-Krieg und den deutlich gefallenen Ölpreis reagiert. Am stärksten ging es an den Börsen nach oben, die zuvor am meisten unter dem Ölpreisanstieg gelitten hatten. So gehörten die Leitindize in Japan und Südkorea zu den Spitzenreitern. «Mit dem Waffenstillstand bleibt vorerst eine weitere Eskalation aus», stellte Volkswirt Thomas Gitzel von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab