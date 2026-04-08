Im März sind die Preise am Stromterminmarkt der EEX im Vergleich zum Vormonat über den gesamten betrachteten Zeitraum hinweg gestiegen. Dies betrifft sowohl die kommenden Quartale und Frontjahre als auch weiter entfernte Handelsjahre. Besonders im kurzfristigen Bereich waren dabei deutliche Preissprünge zu beobachten. In der Folge hat sich das Terminpreisniveau, das als Benchmark für die […]Im März sind die Preise am Stromterminmarkt der EEX im Vergleich zum Vormonat über den gesamten betrachteten Zeitraum hinweg gestiegen. Dies betrifft sowohl die kommenden Quartale und Frontjahre als auch weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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