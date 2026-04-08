Rothenburg - Der Grosshändler Pistor hat im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz gesteigert, aber leicht weniger Gewinn gemacht. Getrieben wurde das Wachstum insbesondere vom Gastronomie-Zulieferungsgeschäft. Die Verkäufe wuchsen um 3,7 Prozent auf 857,8 Millionen Franken, wie der Rothenburger Grosshändler am Mittwoch mitteilte. Im Gastronomiegeschäft lag das Wachstum gar bei 5,8 Prozent. Die Gastronomie mache inzwischen 54 Prozent des Umsatzes aus, so ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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