Bern - Die SRG hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Verlust von 2,9 Millionen Franken abgeschlossen. Das sei die Folge von rückläufigen Erträgen bei den Gebühren und den Werbeeinnahmen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) erwirtschaftete im Jahr 2025 gemäss eigenen Angaben einen Betriebsertrag von 1,56 Milliarden Franken - rund 3,5 Millionen Franken weniger als im Jahr zuvor. Mit einem Minus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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