Mitteilung der BankM AG:
Ein IPO für alle Investoren- Interessen von institutionellen Investoren und Privatanlegern ausgewogen berücksichtigen - Zeichnungsbox plus Direktzeichnungstool sollen breiten Zugang ermöglichen - Hohe Retail-Beteiligung angestrebt
Für den geplanten Börsengang der electrovac AG hat die BankM AG als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner ein Emissionskonzept entwickelt, das neben Institutionellen Investoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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