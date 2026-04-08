© Foto: Christian Charisius/dpa - dpa-BildfunkDer Hamburger Wirkstoffforscher Evotec hat am Mittwochmorgen seine Geschäftszahlen vorgelegt. Auf die reagiert der Markt allerdings nur verhalten. Evotec kämpft weiter um sein Überleben Der Biotechnologiekonzern Evotec kämpft weiter um eine finanziell nachhaltige Zukunft und damit auch eine Trendwende der Aktie, die ihren seit 4,5 Jahren anhaltenden Abwärtstrend auch in diesem Jahr unbeeindruckt fortsetzt. Seit dem Jahreswechsel steht hier ein Minus von 18 Prozent zu Buche. Für die Rückkehr zu Profitabilität und Wachstum setzt das Hamburger Unternehmen auf eine Umstrukturierung und Verkleinerung der Konzernstruktur. Veräußerungen wie die des Standortes in Toulouse an Sandoz sollen außerdem …Den vollständigen Artikel lesen
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