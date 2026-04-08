Gegenüber dem Jahresbeginn hat sich der Marktwert Solar damit bereits halbiert. Der durchschnittliche Spotmarktpreis stieg im März dagegen etwas an. Der Marktwert Solar lag im März bei 5,455 Cent pro Kilowattstunde. Dies stellt einen Rückgang um mehr als zwei Cent gegenüber Februar und eine Halbierung gegenüber dem Januar-Wert dar, wie aus der Veröffentlichung der Übertragungsnetzbetreiber auf netztransparenz. de hervorgeht. Im März 2025 fiel der Marktwert Solar mit 5,027 Cent pro Kilowattstunde allerdings niedriger aus als in diesem Jahr. Auch die Marktwerte für Wind an Land und auf See gingen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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