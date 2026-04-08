Die geopolitischen Spannungen rund um den Iran haben die Ausschläge an den Aktienmärkten zuletzt deutlich verstärkt. Ein Blick auf den Volatilitätsindex VDAX zeigt, dass sich die Nervosität der Investoren zeitweise massiv erhöht hat. Parallel dazu kam es zwischenzeitlich zu spürbaren Kursrückgängen, ausgelöst durch Sorgen über steigende Energiepreise und mögliche Störungen globaler Lieferketten, die das Wirtschaftswachstum bremsen könnten. Erste Stimmungsindikatoren aus Deutschland deuten bereits auf eine Abschwächung der konjunkturellen Dynamik hin.

Während viele Branchen unter dieser Entwicklung leiden, ergeben sich für einige Geschäftsmodelle auch Chancen. Insbesondere Onlinebroker profitieren typischerweise von unruhigen Marktphasen, da die Handelsaktivität der Anleger in solchen Zeiten deutlich zunimmt. Bei flatexDEGIRO spiegelte sich dieser Effekt bislang jedoch nur eingeschränkt im Aktienkurs wider. Ein möglicher Grund dafür ist der eher vorsichtige Ausblick des Managements, das für das laufende Jahr lediglich mit moderaten Zuwächsen bei Umsatz und Ergebnis rechnet. Angesichts der gestiegenen Marktaktivität besteht allerdings die Möglichkeit, dass diese Prognose im Jahresverlauf übertroffen wird.

Deutlich offensiver positioniert sich die NAGA Group. Nach einem Jahr mit vergleichsweise ruhigen Märkten und entsprechend gedämpfter Geschäftsentwicklung - inklusive rückläufigem operativen Ergebnis infolge erhöhter Marketingaufwendungen - strebt das Unternehmen nun einen kräftigen Wachstumsschub an. Für die aktuelle Periode wird ein Umsatzanstieg auf bis zu 75 Mio. Euro sowie eine deutliche Verbesserung des EBITDA in Aussicht gestellt. Diese Ziele sind ambitioniert und unterstreichen den spekulativen Charakter der Aktie, könnten aber durch die aktuell hohe Handelsaktivität unterstützt werden.

Charttechnisch zeigt sich bei NAGA bislang noch kein klarer Rückenwind durch die gestiegene Volatilität. Bei flatexDEGIRO hingegen haben sich zuletzt erste stabilisierende Signale herausgebildet. Die Ausbildung eines möglichen Doppeltiefs sowie die jüngste Erholung sprechen dafür, dass sich die Perspektiven für den Titel kurzfristig etwas aufgehellt haben.

(aktien-globlal.de, erstellt 08.04.26, 10:02 Uhr, veröffentlicht 08.04.26, 10:12 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

https://www.aktien-global.de/news-cov/newscov_naga_group/flatex_und_naga_turbulente_maerkte_beleben_das_geschaeft-23548/

Originalmeldung: