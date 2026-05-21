Stuttgart (ots) -Eine wegweisende Zusammenarbeit zielt darauf ab, die paneuropäische Industrielösung für digitale, Blockchain-basierte Wertpapierabwicklung zu schaffen. Sie soll die Effizienz steigern und die Entwicklung eines einheitlichen europäischen Kapitalmarkts unterstützen. Beteiligt sind:- Seturion, die europäische Settlement-Plattform der Boerse Stuttgart Group, einer der führenden Börsengruppen Europas, wird die Abwicklung von Transaktionen zwischen den Akteuren übernehmen- flatexDEGIRO, einer der am schnellsten wachsenden Online-Broker Europas, wird die Plattform an seinen europäischen Retail-Flow für tokenisierte Wertpapiere anbinden- Société Générale, ein europäischer Marktführer für strukturierte Wertpapiere, beabsichtigt eine tokenisierte Version der Produkte auf Seturion zu emittieren- Société Générale-FORGE ("SG-FORGE"), die Krypto-Asset-Tochtergesellschaft der Gruppe und der erste MiCA-konforme Stablecoin-Emittent einer großen europäischen Bank, wird ihre Euro- und US-Dollar-Stablecoins für die Abwicklung bereitstellenSeturion, die europäische Settlement-Plattform der Boerse Stuttgart Group für tokenisierte Wertpapiere, schließt eine strategische Partnerschaft mit flatexDEGIRO, Société Générale und SG-FORGE. Auf einem klaren Entwicklungspfad soll das Netzwerk führender Finanzinstitute in Europa erweitert und die digitale blockchain-basierte Wertpapierabwicklung vorangetrieben werden.Die Boerse Stuttgart Group hat Seturion als paneuropäische Industrielösung gegründet, die allen Marktteilnehmern offensteht - Banken, Broker und Handelsplätze können sich auf einfache Weise anbinden. Während strukturierte Wertpapiere eine der ersten Anlageklassen sein werden, die schnell auf Seturion skalieren, unterstützt die Plattform alle Anlageklassen auf öffentlichen und privaten Blockchains. Möglich ist die Abwicklung gegen On-Chain-Geld - wie MiCA-konforme Stablecoins - und Zentralbankgeld. Neben den Handelsplätzen der Boerse Stuttgart Group werden sich auch die europäischen Handelsplätze von Nasdaq an Seturion anbinden, um den Handel mit tokenisierten Wertpapieren zu ermöglichen, die über die Plattform abgewickelt werden. Durch die Nutzung von Seturion profitieren Banken und Broker in ganz Europa von erheblich niedrigeren Abwicklungskosten und höherer Effizienz.Als ein europäischer Marktführer für strukturierte Wertpapiere - wie Zertifikate und Optionsscheine - plant Société Générale im Rahmen der neuen Partnerschaft, tokenisierte strukturierte Wertpapiere auf Seturion zu emittieren. Diese Instrumente sollen an europäischen Handelsplätzen notiert und gehandelt werden, die für die Abwicklung an Seturion angebunden sind.flatexDEGIRO ist einer der am schnellsten wachsenden Online-Broker Europas und bedient mehr als 3,5 Millionen Kunden in 16 Ländern. Société Générale ist bereits ein etablierter Partner von flatexDEGIRO beim Handel mit strukturierten Wertpapieren in seinen Märkten. Die mit Seturion verbundenen Handelsplätze profitieren daher vom Zugang zum europäischem Retail-Flow von flatexDEGIRO bei den tokenisierten strukturierten Wertpapieren von Société Générale.Bei der Abwicklung von Transaktionen zwischen den beteiligten Akteuren über Seturion werden CoinVertible, die an Euro und US-Dollar gebundenen Stablecoins von SG-FORGE, eingesetzt.Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group, sagt: "Mit Seturion bauen wir die europäische Settlement-Plattform für den einheitlichen europäischen Kapitalmarkt auf, der im Zuge der Kapitalmarktunion entstehen wird. Als offene Industrielösung trägt Seturion dazu bei, Europas fragmentierte Abwicklungslandschaft zu überwinden. Wir freuen uns, Branchenführer wie flatexDEGIRO, Société Générale und SG-FORGE als unsere strategischen Partner zu begrüßen. Weitere führende Finanzinstitutionen werden folgen."Dr. Lidia Kurt, CEO von Seturion, sagt: "Schnellere und kosteneffizientere Abwicklung durch Tokenisierung ist besonders relevant für Wertpapiere mit einer hohen Zahl an Transaktionen und emittierten Produkten. Deshalb werden tokenisierte strukturierte Wertpapiere eine der ersten Anlageklassen sein, die schnell auf Seturion skalieren. Weitere werden folgen, denn Seturion deckt alle Anlageklassen ab. Unsere Partnerschaft mit flatexDEGIRO, Société Générale und SG-FORGE ist ein wichtiger Schritt, da sie die enormen Vorteile für Buy-Side und Sell-Side verdeutlicht - erheblich niedrigere Kosten, hohe Zuverlässigkeit und kürzere Abwicklungszyklen."Oliver Behrens, CEO von flatexDEGIRO, sagt: "Ausführungsqualität und Abwicklungseffizienz sind entscheidende Vorteile im Online-Brokerage, und Kunden haben hohe Erwartungen an eine führende europäische Handelsplattform wie flatexDEGIRO. Die Tokenisierung von Wertpapieren hat in diesem Bereich enormes Potenzial, und wir freuen uns, mit anderen starken Partnern als Vorreiter diese wegweisende Entwicklung voranzutreiben."Christian Sagerer, Mitglied der Geschäftsleitung der Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, sagt: "Als ein führender europäischer Emittent von strukturierten Wertpapieren treibt Société Générale Innovationen für den Kapitalmarkt voran. Durch diese Partnerschaft planen wir, Tokenisierung und Blockchain-basierte Infrastruktur zu nutzen, um die Effizienz im Emissionsprozess und im Vertrieb zu verbessern. Gleichzeitig wollen wir innovative Lösungen bereitstellen, die das Wachstum unserer Kunden unterstützen und zur Modernisierung der Kapitalmarktinfrastruktur beitragen."Jean-Marc Stenger, CEO von Société Générale-FORGE, sagt: "Als ein regulierter Stablecoin-Emittent spielt SG-FORGE eine entscheidende Rolle für Blockchain-basierte Marktinfrastruktur und baut eine Brücke zwischen dem Digital-Asset-Ökosystem und der traditionellen Finanzwelt - in Übereinstimmung mit unserer Mission. Indem wir sicheres On-Chain-Settlement durch MiCA-konforme Stablecoins ermöglichen, leisten wir einen zentralen Beitrag für die Realisierung der Effizienzgewinne durch diese neue Partnerschaft."Pressekontakt:Boerse Stuttgart Grouppresse@boerse-stuttgart.dehttps://group.boerse-stuttgart.comOriginal-Content von: Börse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80210/6279004