Bern - Die Swiss Blockchain Federation (SBF) blickt im Rahmen ihrer Generalversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurück und bestätigt zugleich ihren Vorstand. Die elf bisherigen Vorstandsmitglieder, Franz Bergmüller, Lorenz Furrer, Florence Nater, Matthias Rey, Stefano Rizzi, Mathias Ruch, Philipp Stauffer, Fabian Streiff, Heinz Tännler, Silvia Thalmann-Gut und Rolf H. Weber, wurden erneut gewählt. Zurückgetreten sind Guido Bühler, René Hüsler und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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