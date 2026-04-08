Die Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, die bisher unter dem Namen Mobilize Beyond Automotive liefen, sind nun vollständig in die Geschäftstätigkeit der Renault Group integriert. Zugleich erhalten die Ladeaktivitäten mit "Plug Inn" einen neuen Namen. Mit diesem Schritt setzt Renault eine schon 2025 eingeleitete Neuordnung fort. Bereits im Dezember hatte der Konzern entschieden, seine zuvor unter Mobilize Beyond Automotive entwickelten Lade- und Energiedienste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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