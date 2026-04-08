Karlsruhe - Christian Eichner wird in der kommenden Saison nicht mehr Cheftrainer des Karlsruher SC sein. Man werde nach sechseinhalb Jahren zur Saison 2026/27 einen Trainerwechsel vollziehen, teilte der Zweiligist am Mittwoch mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Diese Entscheidung sei "nach mehreren intensiven Gesprächen" erfolgt.



"Über die Bedeutung von Christian Eichner für den KSC gibt es keine zwei Meinungen. Christian hat sich über die Jahre durch gute Arbeit und Hingabe zu einem Aushängeschild unseres Clubs entwickelt", sagte Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann. "In unserer Verantwortung für den KSC ist es jedoch unsere Aufgabe, die Gesamtsituation zu jeder Zeit zu bewerten und zu hinterfragen." Über die Zeit sei der Eindruck gereift und habe sich immer weiter verfestigt, dass man nach sechseinhalb Jahren gemeinsamer Arbeit einen Punkt in der Entwicklung erreicht habe, an dem man für die Zukunft neue Impulse setzen wolle.



Eichner hatte den Trainerposten beim KSC im Februar 2020 übernommen. Zuvor war bereits 2017 einmal interimsweise als Cheftrainer eingesprungen. In der Tabelle der 2. Bundesliga nehmen die Karlsruher derzeit als Neunter eine stabile Mittelfeldposition ein.





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