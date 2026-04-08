Mit einem Kursplus von +9% setzt sich die Siemens Energy-Aktie am Mittwochvormittag an die Spitze der Leitindizes DAX und EuroStoxx 50. Wird die Waffenruhe am Persischen Golf den Energietechnikkonzern auf ein neues Allzeithoch katapultieren? Eine gute Nachricht Auch die Siemens Energy-Aktie zählt heute zu den großen Profiteure der zwischen den USA und dem Iran vereinbarten zweiwöchigen Waffenruhe. Sie sorgte für einen zweistelligen Einbruch des Ölpreises ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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