Mit einem Kursgewinn von über +11% ist die TUI-Aktie am Mittwochmorgen einer der großen Gewinner im MDAX und sie schafft erstmals seit über einem Monat wieder den Sprung über die Marke von 7 €. Ist das mögliche Ende des Iran-Krieges der Startschuss für einen großen Rebound des Reisekonzerns an der Börse? Profiteur der Friedensrallye Die TUI-Aktie ist heute einer der großen Profiteure einer sogenannten "Friedensrallye" an der Börse. Die Vereinbarung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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